Мужская сборная Украины вновь победила Словакию и завершила групповой этап с максимальным результатом

Крастиньш доверил место в составе резервистам

Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины добыла четвертую победу в Золотой Евролиге-2021. Украинцы обыграли словаков 3:1, что позволило им набрать 12 очков (максимально возможный результат).



Главный тренер Угис Крастиньш доверил место в составе резервистам, после того как в прошлом матче был решен вопрос выхода в «Финал четырех». Основную семерку представлял лишь диагональный Дмитрий Виецкий, который с 25-ю очками стал лучшим бомбардиром матча.

Словаки дали нам бой во всех сетах. Проиграв в первой партии и проигрывая 3:8 по ходу второй, украинцы не опустили руки и сумели догнать, а затем и дожать в концовке (25:23). К средине третьей партии у Украины было комфортное преимущество «+5» (16:11), которого им хватило для победы в сете – 25:21.

В четвертом сете, который стал последним в матче, украинцы не подали целых 10 подач против 1 ошибки при вводе мяча от словаков. Но несмотря на это, на балансе подопечные Крастиньша сумели дожать гостей и добыть победу – 26:24 и 3:1 в матче.

Золотая Евролига-2021. Группа B

Украина – 4 победы, 12 очков

Румыния – 1 победа, 4 очка

Словакия – 1 победа, 2 очка

Мужчинам удалось отомстить за поражение женской сборной Украины, которая ранее уступила Словакии (1:3). Финал четырех мужской Золотой Евролиги состоится 19-20 июня в Бельгии.