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Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций

Натурализованный поляк уничтожил Сербию своими пушечными выстрелами
Волейбол
11:28
Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций
Вильфредо Леон / Фото: en.volleyballworld.com

Доигровщик итальянской «Перуджи», в которой играет также капитан сборной Украины Олег Плотницкий, и национальной команды Польши Вильфредо Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

Леон с подачи уничтожил принимающих сборной Сербии – за матч поляк кубинского происхождения сделал 13 эйсов. Предыдущим рекордом было 12 подач навылет француза Эрвина Нгапета. Отметим, что Вильфредо также установил и новый рекорд по скорости подачи – 135,6 км/ч, что на 1,6 км/ч больше предыдущего рекорда, который Леон разделял с итальянским диагональным Иваном Зайцевым.

Напомним, что состав Лиги наций заморожен до 2022 года. Отметим, что со сборной Польши Украине предстоит встретиться в группе на чемпионате Европы.

Олег Шумейко-младший
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Лига наций (волейбол) Вильфредо Леон

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