Во втором матче финальной серии «Барком-Кажаны» нанес поражение подолянам
Официально. «Барком-Кажаны» будут играть в чемпионате Польши
Команда из Львова пошла на такой шаг из-за слабости национального чемпионата
19 мая 11:18
Фото: Барком-Кажаны
Чемпионы Украины львовские »Барком-Кажаны» со следующего сезона начнут играть в самом сильном дивизионе чемпионата Польши.
На заседании участников PlusLiga за участие в турнире украинского клуба проголосовали 12 присутствующих, еще двое воздержались.
При этом, «Барком-Кажаны» для старта в новом сезоне должны выполнить ряд требований, чтобы получить лицензию PLS.
Отметим, что главной причиной перехода клуба в чемпионат Польши стало отсутствие конкуренции в чемпионате Украины.
Напомним, ранее «Барком Кажаны» стали чемпионами Украины, не проиграв ни одного сета в плей-офф.
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