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Официально. «Барком-Кажаны» будут играть в чемпионате Польши

Команда из Львова пошла на такой шаг из-за слабости национального чемпионата
Волейбол
19 мая 11:18
Официально. «Барком-Кажаны» будут играть в чемпионате Польши
Фото: Барком-Кажаны

Чемпионы Украины львовские »Барком-Кажаны» со следующего сезона начнут играть в самом сильном дивизионе чемпионата Польши.

На заседании участников PlusLiga за участие в турнире украинского клуба проголосовали 12 присутствующих, еще двое воздержались.

При этом, «Барком-Кажаны» для старта в новом сезоне должны выполнить ряд требований, чтобы получить лицензию PLS.

Отметим, что главной причиной перехода клуба в чемпионат Польши стало отсутствие конкуренции в чемпионате Украины.

Напомним, ранее «Барком Кажаны» стали чемпионами Украины, не проиграв ни одного сета в плей-офф.

Карен Агабекян
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Барком-Кажаны

Комментарии 1

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19 мая 2021г. 11:45
казалось бы мелочь , но с этого и начинается сепаратизм... Львовская команда, польский чемпионат. Ни для кого не секрет, как поляки не ровно дышат к этому региону нашей страны.
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