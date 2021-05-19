Официально. «Барком-Кажаны» будут играть в чемпионате Польши

Команда из Львова пошла на такой шаг из-за слабости национального чемпионата

Фото: Барком-Кажаны

Чемпионы Украины львовские »Барком-Кажаны» со следующего сезона начнут играть в самом сильном дивизионе чемпионата Польши.



На заседании участников PlusLiga за участие в турнире украинского клуба проголосовали 12 присутствующих, еще двое воздержались.

При этом, «Барком-Кажаны» для старта в новом сезоне должны выполнить ряд требований, чтобы получить лицензию PLS.

Отметим, что главной причиной перехода клуба в чемпионат Польши стало отсутствие конкуренции в чемпионате Украины.

Напомним, ранее «Барком Кажаны» стали чемпионами Украины, не проиграв ни одного сета в плей-офф.