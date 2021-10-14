Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов
Путевку в групповой этап оспорят чемпионы Украины и Швейцарии
14 октября 22:42
«Невшатель» / Фото: cev.eu
«Прометей» узнал соперника в финале отбора в групповой раунд Лиги чемпионов.
Чемпион Украины сразится за путевку в следующий этап с «Невшателем». Чемпион Швейцарии вышел победителем из противостояния с «Младостью» (3:0, 3:2). Победив в первых двух партиях, швейцарский коллектив гарантировал себе проход в третий раунд квалификации.
Главный тренер клуба из Слобожанского заявил, что неровная игра связана с недостаточным временем для построения команды.
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