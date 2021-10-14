Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов

Путевку в групповой этап оспорят чемпионы Украины и Швейцарии

«Невшатель» / Фото: cev.eu

«Прометей» узнал соперника в финале отбора в групповой раунд Лиги чемпионов.



Чемпион Украины сразится за путевку в следующий этап с «Невшателем». Чемпион Швейцарии вышел победителем из противостояния с «Младостью» (3:0, 3:2). Победив в первых двух партиях, швейцарский коллектив гарантировал себе проход в третий раунд квалификации.

Главный тренер клуба из Слобожанского заявил, что неровная игра связана с недостаточным временем для построения команды.