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«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира

«Дьяволы» в трех сетах победили в итальянском дерби
Волейбол
08:03
«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира
Фото: Twitter Перуджи

Завершился первый раунд группового этапа мужской Лиги чемпионов.

«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого «всухую» победила вице-чемпионов прошлогоднего розыгрыша турнира «Трентино», которому «дьяволы» уступили в полуфинале соревнований.

Украинец во всех сетах появлялся на подачу и усиление задней линии. Лучшим бомбардиром матча стал партнер Плотницкого Вильфредо Леон, который набрал 20 очков (13 в атаке, 7 на подаче).

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа E

«Перуджа» – «Трентино» 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)


увеличивается при нажатии

Расписание единственной украинской команды в Лиге чемпионов.

Олег Шумейко-младший
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Перуджа Олег Плотницкий Вильфредо Леон

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