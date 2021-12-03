Плотницкий помог «Перудже» добыть разгромную победу
«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира
«Дьяволы» в трех сетах победили в итальянском дерби
08:03
Фото: Twitter Перуджи
Завершился первый раунд группового этапа мужской Лиги чемпионов.
«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого «всухую» победила вице-чемпионов прошлогоднего розыгрыша турнира «Трентино», которому «дьяволы» уступили в полуфинале соревнований.
Украинец во всех сетах появлялся на подачу и усиление задней линии. Лучшим бомбардиром матча стал партнер Плотницкого Вильфредо Леон, который набрал 20 очков (13 в атаке, 7 на подаче).
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа E
«Перуджа» – «Трентино» 3:0 (25:21, 25:18, 25:23)
Расписание единственной украинской команды в Лиге чемпионов.
Комментарии 0