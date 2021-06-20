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Плотницкий – монстр! Украина прибила Бельгию подачей и поборется за главный трофей с действующими чемпионами – Турцией

Если сможем совладать с турецкой машиной Лагумджией, то шансы на победу велики
Волейбол
11:23
Плотницкий – монстр! Украина прибила Бельгию подачей и поборется за главный трофей с действующими чемпионами – Турцией Превью
Сборная Украины / Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины – финалист Золотой Евролиги-2021. Украинцы уверенно обыграли Бельгию, оставив хозяев «Финала четырех» за бортом сражения за главный трофей. В последний раз национальная команда поднимала над головой кубок еще в 2017. Тогда удалось завоевать титул Европейской Лиги-2017 (со следующего года было внедрено разделение на Золотую и Серебряную Евролиги).

Фото (тут и далее): cev.eu

На предматчевой жеребьевке за прием/атаку капитан Бельгии Сэм Деру был не особо рад. А в это время лучезарный Олег Плотницкий, который поздоровался с Деру правой рукой, представлял, что сделает с противниками своей левой.

Капитаны Олег Плотницкий и Сэм Деру

И это было тотальное уничтожение. Капитан и лидер сборной Украины был шикарен во всех компонентах игры. Доигровщик «Перуджи» выдал невероятные 71% позитивной доводки, хорошо атаковал (56% результативности) и неплохо выглядел в защите и на блоке. А на подаче… Ввод мяча в игру будет сниться бельгийским принимающим в кошмарах. 9! Именно столько эйсов сделал Плотницкий в игре. Должно быть, украинец перекинулся парой слов с напарником по «Перудже» Вильфредо Леоном, который в конце мая в Лиге Наций установил новый мировой рекорд по скорости подачи и подал 13 эйсов в матче с Сербией.

Также в полуфинальной встрече можно выделить Дмитрия Виецкого. Диагональный получил наибольшую нагрузку в составе команды (в некоторых моментах даже ненужную). Так, на не самой сложно подаче бельгийского связующего Стина Д`Хульста украинцы сталкивались с проблемами со съемом. Владислав Диденко пытался решить проблему передачами «в два», но на Виецком сразу выстраивалась стена из четырех рук. Всего в активе Дмитрия 14 очков (11 в атаке, 1 эйс и 2 на блоке).

Дмитрий Виецкий в атаке

В Бельгии неожиданно лидером стал Йолан Кокс. Диагональный единственным в команде сумел преодолеть рубеж 10 очков (13 пунктов за три сета). А вот доигровщики Деру и Томас Руссо не сумели выступить наилучшим образом. Деру хорошо выглядел в атаке (7 из 12), но никак не мог подать подачу, да и в приеме часто ошибался. Руссо же наоборот, полностью провалил атаку (19% результативности при 16 попытках). Подопечные Угиса Крастиньша добыли победу «всухую» (25:15, 25:19, 25:22) и отправили хозяев «Финала четырех» в матч за бронзу.

В матче за трофей нас ожидает Турция. Действующие чемпионы Золотой Евролиги вышли победителями из 5-сетового триллера со сборной Эстонии. Просто монструозный матч выдал Адис Лагумджия. 22-летний диагональный набрал 36 очков (остальные игроки сборной Турции общими усилиями не смогли это превзойти – 35 пунктов). Именно на него стоит обратить основное внимание при разборе соперника тренерскому штабу сборной Украины.

Адис Лагумджия в атаке

За матчем сборной Украины в финале Золотой Евролиги следите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Видео трансляция матча Украина – Турция. Начало – 20 июня в 21:00.

Олег Шумейко-младший
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Золотая Евролига сборная Украины (волейбол) Олег Плотницкий Дмитрий Виецкий Угис Крастиньш

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