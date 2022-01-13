Капитан сборной Украины сыграл на новой позиции и сразу стал MVP в Лиге чемпионов
Плотницкий: «Не ожидал, что либеро – это так сложно»
Капитану сборной Украины в связи с проблемами из-за коронавируса пришлось выступить в новом амплуа
11:48
Фото: cev.eu
Доигровщик сборной Украины и «Перуджи» Олег Плотницкий дал комментарий после матча третьего тура Лиги чемпионов, в котором ему из-за проблем с составом пришлось сыграть на позиции либеро:
Я очень доволен нашей победой и заработанными тремя очками. У нас не было четырех игроков, а по ходу игры выпал еще и Руссо. Некоторые игроки играли не на своих позициях – Тер Хорст и я. Но мы команда, и играем как команда. Какого это, играть на позиции либеро? Не ожидал, что это так сложно.
Напомним, что Плотницкого признали лучшим игроком матча.
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