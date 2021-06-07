Повторение 1/8 финала чемпионата Европы. В «Финале четырех» Золотой Евролиги Украина сыграет с Бельгией

В другом полуфинале действующие победитель турнира Турция встретится с Эстонией

Сборная Украины / Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины узнала соперника по полуфинальному матчу «Финала четырех» Золотой Евролиги.



Украинцы встретятся со знакомой нам по чемпионату Европы-2019 Бельгией, которая является хозяином плей-офф. На континентальном первенстве подопечные Угиса Крастиньша на тай-брейке добыли победу и прошли в следующий раунд. Отметим, что с бельгийцами нам вновь предстоит встретиться на групповом этапе Евроволея-2021.

Во втором полуфинале встретятся действующие чемпионы турнира Турция и Эстония, которая выиграла группу А, где играла Бельгия.

Матчи пройдут 19 июня. Эстонцы с турками сыграют первый матч Финала четырех в 17:00, а встреча Украины против Бельгии запланирована на 20:00 по CET. Матчи за золотые и бронзовые награды пройдут 20 июня.