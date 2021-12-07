Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
«Прометей» дома проиграл «Девелопресу» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Слобожанская команда смогла взять у соперниц лишь один сет
21:21
«Прометей» – «Девелопрес» / Фото - cev.eu«Прометей» сыграл матч в рамках 2-го тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов против польского «Девелопреса».
«Прометей» лучше вошел в игру, захватив преимущество на старте первой партии. Но уже ближе к концовке «+3» растаяли, и началась игра очко в очко. Выдержать такой ритм слобожанкам не удалось – они проиграли 6 из последних семи розыгрышей.
Во второй партии «Девелопрес» быстро убежал в отрыв, в середине партии владея двукратным преимуществом – 16:8. Польки уверенно довели сет до своей победы с разгромным счетом - 25:14.
В третьей партии вместо Адоры Анае в стартовой шестерке вышла Катерина Дудник. Не сказать, что это сразу внесло изменения в ход игры – 4:10. Перетасовка связующих также не сработала. Но на экваторе партии будто случился какой-то перелом, и «Прометей» сериями начал набирать очки. Сначала чемпионки Украины догнали соперниц, а позже и вовсе вышли вперед с четырьмя сет-болами. Благо, чуда от полячек не случилось, и «Прометей» выиграл первый сет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Четвертая партия повторила сценарий второй. Вновь «Девелопрес» ушел в отрыв. При счете 6:12 «Прометей» выдал серию из трех выигранных розыгрышей. Казалось, что начинается еще один камбэк. Но, к сожалению, второй раз повторить не удалось – 17:25 и 1:3 по сетам
Лига чемпионов. Женщины. Группа А. 2-й тур
«Прометей» – «Девелопрес» 1:3 (20:25, 14:25, 25:21, 17:25)
Напомним, что на старте группового этапа «Прометей» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
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