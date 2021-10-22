Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети
Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт ее убийства талибами
Спортсменка умерла еще до прихода «Талибана» к власти
22 октября 21:19
Фото: brazilurgente.com.b
Накануне появилась информация, что в Афганистане члены движения «Талибан» показательно обезглавили волейболистку Махджубин Хакими.
Родственники спортсменки опровергли эту новость, заявив, что она умерла 6 августа. Талибы же пришли к власти 15 августа.
Сообщение семьи Хакими приводит Аlt News:
«Она не была убита талибами в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа, ее тело было найдено в ванной в доме жениха в Кабуле. Он утверждает, что она совершила самоубийство».
Напомним, ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.
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