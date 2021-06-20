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Сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги

В финальном матче подопечные Угиса Крастиньша проиграли сборной Турции в четырех партиях
Волейбол
23:10
Сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги
Сборная Украины / Фото: cev.eu

В бельгийском городе Кортрейк прошел финальный матч Золотой Евролиги по волейболу, в котором сборная Украины уступила команде Турции в четырех сетах.

Таким образом, этот триумф позволил туркам защитить звание чемпионов, которое они завоевали еще в позапрошлом году.

Золотая Евролига. Финал.

Украина – Турция 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)

Украина: Виецкий, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Головень, Ерещенко, Канаев.

Турция: Матич, Пекшен, Енипазар, Хатипглу, Гюнгюр, Авси, Саваш, Караташ, Экши, Гюлмезоглу, Лагумджия, Карашу, Гюрбюз, Байрахтар.

В полуфинале Золотой Евролиги сине-желтые одержали уверенную победу над Бельгией.

Рене Тер Велде
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сборная Украины (волейбол) Золотая Евролига

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