Нидерланды вслед за Турцией вышли из группы Украины в плей-офф чемпионата Европы
Сборная Украины проведет три контрольных поединка с олимпийскими чемпионами
Игры с Францией станут последним этапом подготовки к Евроволей-2021
15:53
Фото: facebook.com/fvu.in.ua
Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился впечатлениями от Кубка Хортицы, а также поделился расписанием сборной Украины на ближайшие дни.
Все матчи (Кубка Хортицы – XSPORT) вышли довольно интересными, напряженными и волнующими. А, в особенности, финальный день – две пятихатки. За третье место Украина-1 проиграла Болгарии, в тяжелой борьбе. А за первое Украина выиграла у чемпионов Европы Сербии, с которыми на чемпионате Европы-2021 мы встречаемся, если не ошибаюсь, 3 сентября (второй матч группы A для Украины – XSPORT), в финальной части чемпионата Европы, матчи нашего секстеты в котором пройдут в Кракове, Польша. Кубок Хортицы как раз проводился для подготовки к Евроволей-2021.
24 августа Украина вылетает во Франция, где проведет три контрольных встречи с олимпийским чемпионом Токио-2020. Нас – всех болельщиков Украины, ждут очень волнующие и напряженные сентябрьские дни.
Напомним, что в матче за первое место турнира в Запорожье сборная Украины дожала чемпионов Европы.
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