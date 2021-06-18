Центральный блокирующий Дрозд: «Игра с Бельгией в гостях? Прекрасно!»
Сборная Украины провела тренировку в Бельгии накануне «Финала четырех» Золотой Евролиги
Решающие матчи смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua
21:34
Фото: cev.eu
Сборная Украины провела тренировку в преддверии полуфинального матча с хозяевами «Финала четырех» – Бельгией.
Наставник национальной команды Угис Крастиньш заявил, что украинцы намерены вернуться домой с трофеем, а центральный блокирующий Максим Дрозд обрадовался, что в первом матче предстоит сыграть именно с хозяевами площадки.
Решающие матчи Золотой Евролиги смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Видео трансляция матча Укарина – Бельгия. Начало – 19 июня в 21:00.
Комментарии 0