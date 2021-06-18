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Сборная Украины провела тренировку в Бельгии накануне «Финала четырех» Золотой Евролиги

Решающие матчи смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua
Волейбол
21:34
Сборная Украины провела тренировку в Бельгии накануне «Финала четырех» Золотой Евролиги
Фото: cev.eu

Сборная Украины провела тренировку в преддверии полуфинального матча с хозяевами «Финала четырех» – Бельгией.

Наставник национальной команды Угис Крастиньш заявил, что украинцы намерены вернуться домой с трофеем, а центральный блокирующий Максим Дрозд обрадовался, что в первом матче предстоит сыграть именно с хозяевами площадки.

Решающие матчи Золотой Евролиги смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Видео трансляция матча Укарина – Бельгия. Начало – 19 июня в 21:00.

Олег Шумейко-младший
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Золотая Евролига сборная Украины (волейбол)

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