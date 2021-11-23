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Связующая чемпиона России: «Нам будет очень интересно сыграть с украинской командой»

Рысева поделилась мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов
Волейбол
11:22
Связующая чемпиона России: «Нам будет очень интересно сыграть с украинской командой»
Дарья Рысева / Фото: пресс-служба Локомотива

Связующая «Локомотива» Дарья Рысева поделилась впечатлениями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Прометеем»:

Что для тебя Лига чемпионов?

Это что-то совсем особенное! В Лиге чемпионов уже другой уровень игры. Другие эмоции. И, конечно, это бесценный опыт. Я смотрю на девчонок из других команд – как они действуют на площадке, что делают в той или иной ситуации, как относятся к волейболу. Делаю выводы, что-то беру на заметку для себя. Выступать в Лиге чемпионов вообще очень круто. Это топ-уровень и невероятный волейбол!

Думаешь, наш первый соперник украинский «Прометей» будет демонстрировать прямо-таки невероятный волейбол?

Нельзя никого недооценивать! Ни в коем случае! На таком уровне легких соперников не бывает. И сыграть с украинской командой нам будет очень интересно. Как и им с нами.

Ты что-нибудь знаешь о «Прометее»?

Пока немного. Знаю только, что там играет Богдана Анисова, которая несколько лет провела в «Уралочке». Но уже в ближайшее время мы внимательно изучим эту команду, тренеры нам расскажут, как действовать против каждого из игроков «Прометея». 

Против украинских команд ты вообще играла?

Давно, лет семь назад. На уровне юношеской сборной. Но сейчас никого из украинских игроков той сборной я уже и не вспомню – много времени с тех пор прошло. 

Трансляция матча «Локомотив» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:55 по киевскому времени.

Источник: vc-lokomotiv.com Олег Шумейко-младший
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Локомотив (волейбол) «Прометей» (волейбол)

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