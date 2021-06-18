Центральный блокирующий Дрозд: «Игра с Бельгией в гостях? Прекрасно!»

Смотрите полуфинал «Золотой Евролиги» на XSPORT 19 июня

Максим Дрозд / фото - https://www.volleyball.ua/

Центральный блокирующий сборной Украины Максим Дрозд поделился мыслями о грядущем полуфинале «Золотой Евролиги» против Бельгии. 19 июня «сине-желтые» сыграют в бельгийском Кортрейке, трансляцию матча смотрите на XSPORT в 21:00.

Максим, насколько вы сами остались довольным тем уровнем игры, который украинская сборная продемонстрировала в поединках с румынами и словаками?

«Конечно, назвать его идеальным нельзя. Лишь эпизодически мы действовали так, когда сами получали от своих стараний удовольствие. Правда, как раз в эти моменты становился понятным наш истинный потенциал, который, объективно, значительно превышает и румынский, и словацкий. Почему же в поединках с ними происходили проигранные сети? Ответ очень прост. Просто после почти двухлетней паузы без игр нашей команде пришлось вспоминать прежние коллективные комбинации, связи и наработки фактически с нуля. Соответственно, сначала чувствовали определенную психологическую скованность и огромную ответственность перед болельщиками, которые в солидном количестве пришли поддержать нас на трибуны запорожского Дворца спорта «Юность». Было очень приятно – спасибо им за это!»

Если в групповом турнире оперативно исправлять собственные ошибки получалось, то в «Финале четырех» может произойти иначе. Ведь здесь уровень соперников является серьезным ...

«Это так. Однако групповой раунд помог нам определить, где именно есть пробелы в наших действиях - недостаточное взаимопонимание, тактические огрехи ... Поэтому было достаточно времени поработать над их исправлением. Надеюсь, в «Финале четырех» сборная Украины продемонстрирует более содержательный и продуктивный футбол. Нам это, несомненно, по силам».

Как восприняли тот факт, что в полуфинале предстоит встретиться с хозяином «Финала четырех» – Бельгией? Ведь теперь не вам, а им будет обеспечена солидная поддержка болельщиков ...

« Знаю, что ребятам было совершенно безразлично, на кого встретим - Бельгию, Турцию или Эстонию. Все эти команды приблизительно одного уровня, со своими сильными сторонами и недостатками. Итак, чтобы обыграть каждую из них - однозначно придется выложиться на площадке, что называется, на все сто. Однако лично я, если честно, встретил информацию о противостоянии с Бельгией с удовольствием. Потому что чем солиднее является поддержка соперников - тем больше я «завожусь». Для меня ответственные игры на чужих площадках всегда служили отличным стимулом».

Громкая победа нашей сборной над Бельгией в поединке 1/8 финала Евроволей-2019 произошла при аншлаге на трибунах Дворца спорта в Антверпене. Тогда тысячи зрителей точно болели не по вас ...

«Однако даже тогда слышали голоса нашей небольшой группы поддержки! Да, они терялись на общем фоне, однако Государственный флаг Украины на трибунах добавлял нам сил и веры в собственные силы. И в кульминационные моменты, если помните, крепче нервы оказались у нас, а не у бельгийцев. Кстати, это была не первая наша победа над ними. Ведь во время подготовки к чемпионату Европы-2019 мы встретились с Бельгией на международном турнире в Македонии и также преодолели ее - 3: 1. Итак, сейчас, накануне очередного свидания в полуфинале «Золотой Евролиги», определенная психологическое преимущество априори на нашей стороне».

По сравнению с Евроволей-2019 основа украинской сборной почти полностью сохранилась (напомним, по семейным обстоятельствам нынешние соревнования «Золотой Евролиги» пропускают центральный блокирующий Дмитрий Терьоменко и либеро Горден Бровь). А как в Бельгии?

« Насколько нам известно, в матчах группового раунда в ее составе также отсутствовали некоторые ведущие исполнители. Однако в «Финале четырех», вероятно, они вернутся. Однако, как бы там ни было, в любом случае сборная Бельгии остается достаточно сильным соперником с великолепными мастерами. Но и мы уже успели упомянуть особый вкус совместных побед. Он достаточно вкусный и соблазнительный. Поэтому остановить нас будет о-о-очень трудно! Мы нацеливаемся не только на полуфинал, но и на триумф во всем турнире. Несомненно, это будет отличный подарок всем нашим болельщикам!»

Сборная Украины уже отправилась на матчи Финала четырех