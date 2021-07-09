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У капитана сборной Украины родился сын

Мальчика, весом почти 4 килограмма, назвали Святославом
Волейбол
21:22
У капитана сборной Украины родился сын
Олег Плотницкий / фото - volleyball.ua

В семье капитана сборной Украины по волейболу Олега Плотницкого произошло пополнение.

Его жена – Анна Степанюк – также член женской национальной команды 9 июля родила сына. Мальчика, весом 3 килограмма 880 грамм и ростом 60 сантиметров, назвали Святославом. Об этом стало известно из соцсетей пары.

Напомним, сборная Украины ранее стала серебряными призерами Золотой Евролиги.

Антон Кривенко
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Олег Плотницкий

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