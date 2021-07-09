Плотницкий – монстр! Украина прибила Бельгию подачей и поборется за главный трофей с действующими чемпионами – Турцией
У капитана сборной Украины родился сын
Мальчика, весом почти 4 килограмма, назвали Святославом
21:22
Олег Плотницкий / фото - volleyball.ua
В семье капитана сборной Украины по волейболу Олега Плотницкого произошло пополнение.
Его жена – Анна Степанюк – также член женской национальной команды 9 июля родила сына. Мальчика, весом 3 килограмма 880 грамм и ростом 60 сантиметров, назвали Святославом. Об этом стало известно из соцсетей пары.
Напомним, сборная Украины ранее стала серебряными призерами Золотой Евролиги.
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