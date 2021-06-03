Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B

У Плотницкого 6 эйсов и 4 блока за три сета

Сборная Украины по волейболу / фото - CEV

В четверг, 3-го июня, мужская сборная Украины по волейболу одержала уверенную победу над Словакией во втором матче «Золотой Евролиги». Поединок завершился со счетом 3:0.

До этого команды уже провели по одному поединку в Запорожье и записали в свой актив по одной победе над сборной Румынии. Успех в этом поединке подарил подопечным Угиса Крастиньша первое место в группе В.

Самым результативным игроком матча стал Олег Плотницкий. На его счету 6 эйсов, 4 блока, 19 очков (9 в атаке).

Золотая Евролига

Группа В

Словакия – Украина 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)

Положение в таблице:

1. Украина – 6 очков (2 победы)

2. Словакия – 2 (1 победа, 1 поражение)

3. Румыния – 1 (2 поражения)

Стоит отметить, что обе сборные уже гарантировали себе место среди участников чемпионата Европы-2021.

В пятницу, 4-го июня, «сине-желтым» предстоит сыграть со сборной Румынии. Смотрите матч Украина – Румыния в онлайн трансляции на XSPORT. Начало – в 18:00.