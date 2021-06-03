Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 2
Сегодня 14
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 66) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Александер Зверев - Роман Сафиуллин 3:0 Окончен
14:15 Карен Хачанов - Кей Нишикори 2:3 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Педро Мартинез Портеро 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Перерыв
20:15 Россия - Канада 1:0 3-й период
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Перерыв
20:15 Россия - Канада 1:0 3-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:3 Окончен
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:2 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 56) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован

Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B

У Плотницкого 6 эйсов и 4 блока за три сета
Волейбол
19:43
Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B
Сборная Украины по волейболу / фото - CEV

В четверг, 3-го июня, мужская сборная Украины по волейболу одержала уверенную победу над Словакией во втором матче «Золотой Евролиги». Поединок завершился со счетом 3:0.

До этого команды уже провели по одному поединку в Запорожье и записали в свой актив по одной победе над сборной Румынии. Успех в этом поединке подарил подопечным Угиса Крастиньша первое место в группе В.

Самым результативным игроком матча стал Олег Плотницкий. На его счету 6 эйсов, 4 блока, 19 очков (9 в атаке).

Золотая Евролига

Группа В

Словакия – Украина 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)   

Положение в таблице:

1. Украина – 6 очков (2 победы)

2. Словакия – 2 (1 победа, 1 поражение)

3. Румыния – 1 (2 поражения)

Стоит отметить, что обе сборные уже гарантировали себе место среди участников чемпионата Европы-2021.

В пятницу, 4-го июня, «сине-желтым» предстоит сыграть со сборной Румынии. Смотрите матч Украина – Румыния в онлайн трансляции на XSPORT. Начало – в 18:00.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол) Золотая Евролига

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
Волейбол
1 июня 20:30
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
Превью
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
Волейбол
1 июня 11:18
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
Волейбол
30 мая 20:50
Без турнирных задач, но с оглядкой на будущее. Сегодня женская сборная Украины сыграет первый матч Золотой Евролиги
Превью Без турнирных задач, но с оглядкой на будущее. Сегодня женская сборная Украины сыграет первый матч Золотой Евролиги
Волейбол
29 мая 09:57
Лидеры получат отдых. 4 игрока основного состава женской сборной Украины пропустят Золотую Евролигу
Лидеры получат отдых. 4 игрока основного состава женской сборной Украины пропустят Золотую Евролигу
Волейбол
27 мая 22:26
Мужская сборная Украины сыграет в группе с действующими чемпионами Европы на Евроволей-2021
Мужская сборная Украины сыграет в группе с действующими чемпионами Европы на Евроволей-2021
Волейбол
27 мая 18:39

Новости: Волейбол

Золотая Евролига. Румыния — Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Румыния — Украина. Видео трансляция
20:52
Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B
Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B
19:43
Золотая Евролига. Словакия — Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Словакия — Украина. Видео трансляция
18:00
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
1 июня 20:30
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
Превью
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
1 июня 11:18
Золотая Евролига. Украина – Румыния. Видео трансляция
Золотая Евролига. Украина – Румыния. Видео трансляция
1 июня 08:02
Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций
Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций
31 мая 11:28
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
30 мая 20:50
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 14:25
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости