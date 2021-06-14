Украинки Хмель и Лазаренко выиграли этап Мирового тура в Болгарии

В финале турнира в Софии Ангелина и Татьяна одолели первых сеянных турнира

Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко / Фото: facebook.com/fvu.in.ua

Украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко выиграли 1-звездочный турнир Мирового тура по пляжному волейболу в Софии, Болгария.



В полуфинале украинки, которые ранее стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, в двух сетах обыграли американскую пару – Wheeler/Quiggle USA [2] – Khmil/Lazarenko [5] – 0:2 (19:21, 19:21).

В матче за золотые награды Ангелина и Татьяна уверенно сломили сопротивление первых сеянных турнира – Khmil/Lazarenko [5] – Agudo/Gabi [1] (21:17, 21:15).

Ангелина Хмель (справа) в атаке / Фото тут и далее: cev.eu

Еще одна украинская пара Марина Гладун и Светлана Бабурина стали на соревновании пятыми.

Напомним, что в сентябре в Украине пройдет этап Мирового тура для женских команд.