Украинский дуэт на чемпионате Европы по пляжному волейболу попал в «Группу смерти» с россиянами, поляками и латвийцами

Попов с теми же Ляминым и Мыскивым должен был играть и на прошлом еврофоруме

Сергей Попов и Владислав Емельянчик / Фото: www-old.cev.eu

Завершилась жеребьевка групп чемпионата Европы по пляжному волейболу в Вене, Австрия.



Украинцы Сергей Попов и Владислав Емельянчик попали в «Группу смерти»: кроме них квартете C находятся также поляки Кантор / Лосяк (FIVB, 15), латвийцы Самойловс / Смединш (FIVB, 11) и россияне Лямин / Мыскив (FIVB, 24). Отметим, что Попов в паре с Ярославом Гордеевым в прошлом году также попал в группу с теми же россиянами, но не выступил на соревнованиях из-за вспышки COVID-19 в команде.

Напомним, что Попов с Емельянчиком вышли в финал квалификационного турнира к Токио-2020, но не смогли завоевать путевку на Игры.