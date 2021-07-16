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Украинский дуэт на чемпионате Европы по пляжному волейболу попал в «Группу смерти» с россиянами, поляками и латвийцами

Попов с теми же Ляминым и Мыскивым должен был играть и на прошлом еврофоруме
Волейбол
10:01
Украинский дуэт на чемпионате Европы по пляжному волейболу попал в «Группу смерти» с россиянами, поляками и латвийцами
Сергей Попов и Владислав Емельянчик / Фото: www-old.cev.eu

Завершилась жеребьевка групп чемпионата Европы по пляжному волейболу в Вене, Австрия.

Украинцы Сергей Попов и Владислав Емельянчик попали в «Группу смерти»: кроме них квартете C находятся также поляки Кантор / Лосяк (FIVB, 15), латвийцы Самойловс / Смединш (FIVB, 11) и россияне Лямин / Мыскив (FIVB, 24). Отметим, что Попов в паре с Ярославом Гордеевым в прошлом году также попал в группу с теми же россиянами, но не выступил на соревнованиях из-за вспышки COVID-19 в команде.

Напомним, что Попов с Емельянчиком вышли в финал квалификационного турнира к Токио-2020, но не смогли завоевать путевку на Игры.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Попов (пляжный волейбол) пляжный волейбол

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