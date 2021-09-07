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В группе Украины чемпионы Европы потеряли очки в матче с аутсайдером

Сербы полуосновным составом дожали греков в пятой партии
Волейбол
21:25
В группе Украины чемпионы Европы потеряли очки в матче с аутсайдером
Cборная Сербии /Фото: cev.eu

Действующие чемпионы Европы завершили выступление на групповом этапе Евроволей-2021.

В последнем матче секстета A Сербия, которая досрочно вышла в плей-офф, полуосновным составом на тай-брейке победила Грецию. Самым результативным игроком встречи с 24-я очками стал греческий доигровщик Атаниос Протопсалтис.

Чемпионат Европы. Группа A

Сербия – Греция 3:2 (25:23, 22:25, 25:16, 28:30, 15:5)

Напомним, что в 21:30 начинается матч сборной Украины против Сербии. Его можно посмотреть на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Сербии (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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