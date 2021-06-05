Золотая Евролига. Сборная Украины проиграла Болгарии во втором матче

Подопечные Орлова решат судьбу второго место в матче со Словакией

Украинки уступили в 3-м матче группы В / фото - CEV

В третьем матче Золотой Евролиги-2021 сборная Украины вновь уступила команде Болгарии. На паркете в Пловдиве хозяйки оказались на голову сильнее, не отдав гостям ни одного сета.

Лучшей результативность в составе украинок отличилась Карина Денисова, на счету которой 14 очков. В составе Ивана Петкова Миросалава Пашкова набрала на 1 очко больше.

«Золотая Евролига». Группа В.

Украина – Болгария 0:3 (23:25, 20:25, 12:25)

Украина: Дудник, Мелюшкина, Рудык, Немцева, Яковчук, Бойко, Денисова, Харчинская, Карасова, Великоконь, Хобер, Мазенко, Маевская, Данчак.

Таким образом судьба второго места решится в матче против Словакии. Смотрите противостояние в онлайн-трансляции на XSPORT.

Мужская сборная уже гарантировала себе первое место в группе.



