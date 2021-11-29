Перший трофей за 20 років. Україна виграла Лігу націй

В рамках турніру українці виграли 5-ть матчів





Збірна України з водного поло стала переможцем міжнародного турніру Ліга націй, який проходив у Чехії з 26 по 28 листопада. Це перший трофей національної команди України за 20 років.



Участь у змаганнях взяли 11 колективів: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Велика Британія U-19, Україна, ПАР.

Збірна України зіграла п’ять поєдинків. Спершу перемогла команди Англії та Литви, і завдяки цьому посіла перше місце в групі С. Далі синьо-жовті продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп. Наступні матчі були також за українцями.

Кращим гравцем турніру став Денис Гусаков. Вихованець одеської школи водного поло у кожному з поєдинків Ліги націй був одним з лідерів команди у басейні.

Україна – Англія 19:7 (1:1, 4:1, 7:2, 7:3)

Україна – Литва 9:4 (2:1, 2:1, 2:0, 3:2)

Чехія – Україна 10:22 (2:4, 3:9, 2:4, 3:5)

Україна – Швейцарія 15:11 (2:1, 5:4, 3:2, 5-4)

Австрія – Україна 2:21 (1:3, 0:4, 0:7, 1:7)

Підсумкова турнірна таблиця Ліги націй:

1. Україна

2. Швейцарія

3. Австрія

4. Чехія

5. Словаччина

6. Литва

7. ПАР

8. Велика Британія U-19

9. Бельгія

10. Англія

11. Уельс

Попереду на збірну України чекає підготовка до поєдинків чемпіонату Європи-2022 в Ізраїлі.