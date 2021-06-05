Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера

IWF проводит разбирательство

Дмитрий Чумак / фото - НОК

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила трехкратного чемпиона Евопы Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Также обвиняется тренер спортсмена Михаил Мацеха.

Чумаку представлены обвинения в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля.

Спортсмен и наставник временно отстранены от соревнований до завершения расследования.

Напомним, после победы на ЧЕ в Москве украинец опубликовал провокационный пост.