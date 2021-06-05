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Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера

IWF проводит разбирательство
Тяжелая атлетика
17:38
Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
Дмитрий Чумак / фото - НОК

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила трехкратного чемпиона Евопы Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Также обвиняется тренер спортсмена Михаил Мацеха.

Чумаку представлены обвинения в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля.

Спортсмен и наставник временно отстранены от соревнований до завершения расследования.

Напомним, после победы на ЧЕ в Москве украинец опубликовал провокационный пост.

Антон Кривенко
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Дмитрий Чумак

Комментарии 1

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5 июня 2021г. 18:50
От і все опинився там,де всі наші чемпіони з важкої атлетики.
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Новости: Тяжелая атлетика

Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
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