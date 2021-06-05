Соперник Чумака по ЧЕ насмерть сбил человека
Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
IWF проводит разбирательство
17:38
Дмитрий Чумак / фото - НОК
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила трехкратного чемпиона Евопы Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Также обвиняется тренер спортсмена Михаил Мацеха.
Чумаку представлены обвинения в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля.
Спортсмен и наставник временно отстранены от соревнований до завершения расследования.
Напомним, после победы на ЧЕ в Москве украинец опубликовал провокационный пост.
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