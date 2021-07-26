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Тренер сборной Украины: «Планировали дебют Конотоп на Играх в 2024 году»

20-летняя украинка заняла 5-е место в Токио
Olympics Токио-2020
26 июля 20:09
Тренер сборной Украины: «Планировали дебют Конотоп на Играх в 2024 году»
Камила Конотоп / фото - Getty Images

Главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов в прямом эфире UA:Перший поделился мнением о 5-м месте Камилы Конотоп на Олимпийских играх в Токио. 20-летняя спортсменка в рывке показала вес 94 килограмм, а в толчке – 112. До попадания на пьедестал ей не хватило 7 килограмм.

«Камила здесь самая молодая спортсменка. Мы планировали, что она дебютирует на Играх в 2024 году. Выступила здесь, увидела соперников.

Как я не говорил, что не смотри на протоколы, она все равно смотрела, потому что ей казалось, ну как это я чемпионка мира и Европы. Но случилось так. 96 кг, когда она не порвала – ее просто отключило и мы в спешном порядке заменили вес с 110 кг до 106 кг.

Если бы она в рывке взяла свои 96-97 кг, то, думаю, у нее бы и дух появился в толчке. Еще раз скажу, она юниорка, чемпионка мира. Пусть немножко посмотрит, что взрослые соревнования отличаются от юниорских.

Трагедии в этом нет, учеба должна быть и на Олимпиаде».  

Напомним, что лидер сборной Украины Дмитрий Чумак отстранен от соревнований из-за нарушений анти-допинговых правил.

 

Антон Кривенко
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