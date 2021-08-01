Тяжелоатлет, который взял медаль ОИ-2020, рассказал почему сменил украинское гражданство на грузинское

Антон Плесной имел серьезные разногласия с украинской Федерацией

Фото: worldsport.ge

Тяжелоатлет Антон Плесной на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал бронзовую медаль.

Эта награда могла бы войти в копилку сборной Украины, ведь Плесной до 2018 года был гражданином Украины, однако затем он принял решение уехать в Грузию и представлять именно эту страну. Причиной, по словам Плесного, стали плохие условия для спортсменов в Украине:

«В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну. У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще. Спасибо Грузии, что приютила и дала возможность выступать на Играх. Я не забываю свою землю, я родом из Донбасса. Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места».

Ранее украинский бадминтонист после вылета с ОИ-2020 дал огненный комментарий – объяснил неудачу и раскритиковал условия для бадминтона в Украине.