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Впервые в истории на Олимпиаду отобралась трансгендер. Далеко не все ей там рады

Правила допуска к соревнованиям выглядят неидеальными
Olympics Токио-2020
18:40
Впервые в истории на Олимпиаду отобралась трансгендер. Далеко не все ей там рады
Тема дня
Лорел Хаббард отобралась на Олимпийские игры / Фото - The Guardian

Это исторический прецедент. Никогда ранее трансгендеру не удавалось квалифицироваться на Олимпийские игры. В любом виде спорта. 43-летняя Лорел Хаббард, которая до 35 лет была Гэвином Хаббардом, сделала это.

И рады этой новости далеко не все.

По правилам – все чисто. Текущая трансгендерная политика МОК гласит:

«Те, кто меняет пол с мужского на женский, имеют право выступать в женской категории при следующих условиях:

  • Спортсменка заявила, что ее гендерная идентичность – женская. Заявление не может быть изменено для спортивных целей в течение как минимум четырех лет.
  • Спортсменка должна продемонстрировать, что ее общий уровень тестостерона был ниже 10 нмоль/л в течение, как минимум, 12 месяцев до ее первых соревнований».

Хаббард сменила пол еще в 2013 году, уровень тестостерона допустимый – она вполне законно может выступать на Олимпийских играх.

Правда, Марк Хаус, американский юрист и технический эксперт Международной федерации тяжелой атлетики, максимально подробно изучил этот вопрос для InsideTheGames и наткнулся на интересную статью «Трансгендерные женщины в женской спортивной категории: перспективы подавления тестостерона и повышение эффективности».

Исследователи пришли к выводу, что 12 месяцев подавляющей терапии понижают уровень выступлений на 5%. В то время как мужское половое созревание в тяжелой атлетике дает преимущество в 30-40%.

Потеря 5%? Лучший результат Хаббард-мужчины составлял 300 кг. Лучший результат Хаббард-женщины – 285 кг. Ровно 5%.

С результатом 275 кг ей удалось стать серебряным призером чемпионата мира-2017 в категории +90 среди женщин. С результатом 300 кг Хаббард в дивизионе +109 кг отстал бы от последнего места на 31 кг.

Соперницы Хаббард открыто не выступают против допуска Лорел к соревнованиям с женщинами, хотя не для публикации многие признают противоречивость правил, которые, кажется, дают новозеландке преимущество.

Бельгийка Анна Ван Беллинген решила заговорить первой. В 2019 году она стала бронзовым призером Европы в категории до 81 кг, но на Игры в Токио пыталась квалифицироваться в дивизионе +87 кг, где также выступает Хаббард. Ван Беллинген не называла имен, но тема ее заявления абсолютно понятна:

«Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что полностью поддерживаю трансгендерное сообщество, и то, что я собираюсь сказать, исходит не из-за отрицания личности этого спортсмена.

Я осознаю, что определение правовых рамок для трансгендерного участия в спорте очень непростое дело, поскольку существует бесконечное множество ситуаций, и что достижение полностью удовлетворительного решения для любой стороны дебатов, вероятно, невозможно.

Однако любой, кто занимался тяжелой атлетикой на высоком уровне, знает, что это правда до мозга костей: эта конкретная ситуация несправедлива по отношению к спорту и спортсменам.

Так почему же все еще остается вопрос дадут ли два десятилетия от полового созревания, до 35 лет, и гормональная система мужчины преимущество в соревновании с женщинами?

Я понимаю, что для спортивных авторитетов нет ничего проще, чем следовать своему здравому смыслу, и что есть много непрактичности при изучении такого редкого явления, но для спортсменов все это кажется плохой шуткой.

Некоторые спортсмены упускают возможности изменить жизнь – завоевать медали и олимпийские квалификации – и мы бессильны.

Конечно, эти споры происходят в более широком контексте дискриминации трансгендеров, и поэтому вопрос никогда не свободен от идеологии.

Однако экстремальный характер этой конкретной ситуации действительно демонстрирует необходимость создания более строгих правовых рамок для включения трансгендеров в спорт, и особенно в спорт высших достижений.

Потому что я верю, что у всех должен быть доступ к спорту, но не за счет других».

Анна Ван Беллинген
Президент Федерации тяжелой атлетики Самоа Джерри Уолворк поддержала Ван Беллинген. Но также акцентировала внимание не на Хаббард, а на правилах допуска к соревнованиям:

«Я был одной из тех, кто выступал против участия Хаббард в олимпийской квалификации еще в 2018 году.

Но я чувствую, что мы не можем продолжать поливать грязью Лорел и обвинять ее, даже если наши спортсменки находятся в прямом соревновании с ней и могут пропустить участие в Олимпийских играх.

Решение было принято сверху подкомитетом Международного олимпийского комитета, который одобрил участие спортсменов-трансгендеров в женской тяжелой атлетике.

Изменения надо делать сверху, из МОК.

Этот вопрос требует дополнительных исследований, или необходимо создать отдельную категорию для трансгендеров.

Особенно в контактных и силовых видах спорта, таких как тяжелая атлетика, где женщины-спортсменки имеют недостаток по сравнению с трансгендерными спортсменами».

Лорел Хаббард

Марк Хаус солидарен с предыдущими заявлениями. Его статья (полный текст) завершилась следующим итогом:

«Если она будет допущена к соревнованиям и решится выступать – я буду болеть за нее, как за любого другого спортсмена.

Да, я все еще буду болеть, чтобы Кэмпбелл и Роблес выиграли медаль, ведь они мои фаворитки.

Но Хаббард не нарушила никаких правил, пройдя квалификацию в соответствии с действующей политикой. И за это она заслужила наше уважение.

Короче говоря, не ненавидьте игрока, ненавидьте игру».

Добавить нечего.

Сергей Лукьяненко
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