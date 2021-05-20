Определился состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат Европы
18-летний Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы U-23
Украинский вольник в малом финале вырвал победу у немца Шефле
20 мая 15:34
Денис Сагалюк на пьедестале почета / Фото - UWWВ Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
В последний соревновательный день борцов вольного стиля в копилке Украины появилась еще одна медаль.
В весовой категории до 86 кг 18-летний Денис Сагалюк в малом бронзовом финале в упорнейшей борьбе выиграл схватку у немца Ларса Шефле со счетом 4:3.
Накануне Эрик Арушанян стал чемпионом Европы U-23, а Василий Бабий завоевал бронзовую награду.