Арчая сенсационно выиграл у двукратного чемпиона мира и завоевал серебро на Poland Open

Колдовский стал обладателем бронзовой медали рейтингового турнира







Илья Арчая и Джейден Кокс / Фото - UWW

В Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.Первыми борьбу на коврах столицы Польши завершили представители вольного стиля.В весовой категории до 92 кгстал серебряным призером соревнований. Украинец в финале со счетом 3:12 проиграл поляку. Отметим, что в 1/2 Арчая сенсационно одолел двукратного чемпиона мира американца(2:1).Александр Колдовский в малом бронзовом финале веса до 125 кг уверенно разобрался с египтянином(7:0).10 июня свой старт на турнире начали женщины.Накануне украинец