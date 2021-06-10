Без медали домой не возвращается. Михайлов – бронзовый призер Poland Open
Арчая сенсационно выиграл у двукратного чемпиона мира и завоевал серебро на Poland Open
Колдовский стал обладателем бронзовой медали рейтингового турнира
15:13
Илья Арчая и Джейден Кокс / Фото - UWWВ Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Первыми борьбу на коврах столицы Польши завершили представители вольного стиля.
В весовой категории до 92 кг Илья Арчая стал серебряным призером соревнований. Украинец в финале со счетом 3:12 проиграл поляку Збигневу Барановски. Отметим, что в 1/2 Арчая сенсационно одолел двукратного чемпиона мира американца Джейдена Кокса (2:1).
Александр Колдовский в малом бронзовом финале веса до 125 кг уверенно разобрался с египтянином Диалдином Абдельмотталебом (7:0).
10 июня свой старт на турнире начали женщины.
Накануне украинец Василий Михайлов стал обладателем бронзовой медали Poland Open.
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