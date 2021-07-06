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Беленюк: «Армянская делегация идентифицировала меня за своего, а Алексаняна – за украинца»
Серебряный призер Рио-2016 – о противостоянии с одним из лучших борцов ХХI века
17:26
Жан Беленюк / Фото - insidethegames.bizДвукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в Instagram рассказал о своей дебютной схватке с олимпийским чемпионом-2016 армянином Артуром Алексаняном, который выступает в весовой категории до 97 кг.
«Все, кто интересуется греко-римской борьбой, не могут не знать олимпийского чемпиона Рио Артура Алексаняна из Армении. Мы с ним встречались на ковре еще будучи на кадетском и молодежном уровне (счет по схваткам – 2:1 в его пользу). Так вот, впервые мы с Артуром встретились в далеком 2008 году на турнире братьев Самургашевых в Ростове. Тогда прибыла большая армянская делегация, чтобы поддержать своих земляков. Все знают, как рьяно армяне поддерживают. Видя что на одном из ковров борется украинец и армянин, они идентифицировали меня за своего, а голубоглазого блондина Артура – за украинца. Всю эту напряженную схватку в три периода они искренне болели за меня, и сильно расстроились, когда я проиграл. Только потом, когда члены этой группы поддержки пересеклись с тренерами, те им пояснили, что они просто не за того болели. С тех пор тот случай частенько мне пересказывают наши армянские братья».
Напомним, ныне сборная Украины по греко-римской борьбе проводит заключительный сбор перед Играми в Токио.
Украинские «классики» на Олимпиаде будут бороться за медали в трех весовых категориях. Лицензии, помимо Беленюка, завоевали Ленур Темиров (вес до 60 кг) и Парвиз Насибов (вес до 67 кг).
Ранее Насибов в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о своих ощущениях и перипетиях, которые происходили на коврах Софии (Болгария) во время мирового отборочного турнира.
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