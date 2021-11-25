Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов
Чемпион Токио-2020 провел опрос в Instagram
25 ноября 18:31
Жан Беленюк / Фото - FacebookТриумфатор Игр в Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал интригующий пост, в котором сделал опрос по поводу своего возвращения в большой спорт.
«Бог любит троицу? Или хватит и две? Жду ваш ответ в комментариях».
Напомним, Беленюк является серебряным призером Олимпиады в Рио и чемпионом Токио-2020.
Ранее стало известно, что чемпион Европы-2020 и бронзовый призер призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменит спортивное гражданство.