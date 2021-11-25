Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (1 событие из 31) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Рома - Заря 4:0 Окончен
Хоккей (14 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 1:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 3:0 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 4:1 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:3 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вегас Голден Найтс 2:5 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 5:2 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Торонто Мейпл Лифс 2:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнс 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Оттава Сенаторс 6:3 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 99:108 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 115:120 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:124 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 104:123 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 118:113 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 113:126 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 114:93 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 113:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 127:102 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 104:110 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 106:124 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс 116:96 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс 125:121 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт -:- Запланирован
17:30 Волынь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Блэкхокс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
22:30 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
23:00 Анахайм Дакс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 28) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Арминия -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Венеция - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Нива Т - Кремень -:- Запланирован
14:15 Полесье - Подолье -:- Запланирован
15:00 Нива Т - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Динамо -:- Запланирован
15:00 Олимпик - Динамо -:- Запланирован
17:00 Черноморец - Десна -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Ворскла -:- Запланирован

Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов

Чемпион Токио-2020 провел опрос в Instagram
Борьба
25 ноября 18:31
Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Триумфатор Игр в Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал интригующий пост, в котором сделал опрос по поводу своего возвращения в большой спорт.

«Бог любит троицу? Или хватит и две? Жду ваш ответ в комментариях».




Напомним, Беленюк является серебряным призером Олимпиады в Рио и чемпионом Токио-2020.

Ранее стало известно, что чемпион Европы-2020 и бронзовый призер призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменит спортивное гражданство.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жан Беленюк Токио-2020 Сборная Украины (греко-римская борьба)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ
«Считаю этот год крайне успешным». Марта Федина – о первой в истории Украины бронзовой медали ОИ
Olympics Токио-2020
24 ноября 16:58
Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство
Эксклюзив Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство
Борьба
18 ноября 10:41
1
Черкасова: «Все еще жду квартиру от мэра Львова»
Черкасова: «Все еще жду квартиру от мэра Львова»
Борьба
15 ноября 11:59
Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
Борьба
10 ноября 13:37
«Топим за «Динамо». У киевлян на матче с «Барселоной» солидная поддержка олимпийских чемпиона и призера
«Топим за «Динамо». У киевлян на матче с «Барселоной» солидная поддержка олимпийских чемпиона и призера
Борьба
2 ноября 22:48
«Я не могу назвать сезон провальным». Свитолина – о результатах и новом тренере
«Я не могу назвать сезон провальным». Свитолина – о результатах и новом тренере
Теннис WTA
2 ноября 20:46

Новости: Борьба

Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов
Беленюк намерен идти за третьей медалью Олимпиады? Титулованный борец заинтриговал своих фанатов
25 ноября 18:31
Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство
Эксклюзив Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство
18 ноября 10:41
Еще одна звезда в клетке? Олимпийский чемпион Барроуз хочет попробовать себя в ММА
Еще одна звезда в клетке? Олимпийский чемпион Барроуз хочет попробовать себя в ММА
16 ноября 15:15
Черкасова: «Все еще жду квартиру от мэра Львова»
Черкасова: «Все еще жду квартиру от мэра Львова»
15 ноября 11:59
Черкасова: «Карьеру официально не завершила, взяла паузу на размышление»
Черкасова: «Карьеру официально не завершила, взяла паузу на размышление»
15 ноября 11:13
Збірна України від Ліги TMS вирушила на чемпіонат світу в Арабські Емірати
Збірна України від Ліги TMS вирушила на чемпіонат світу в Арабські Емірати
12 ноября 15:34
Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
10 ноября 13:37
Грушина-Акобия: «Перед чемпионатом Коляденко подарила мне борцовки, в которых я выиграла мировое первенство U-23»
Грушина-Акобия: «Перед чемпионатом Коляденко подарила мне борцовки, в которых я выиграла мировое первенство U-23»
9 ноября 17:17
Историческое золото для Украины. Мухаммед Алиев стал чемпионом мира U-23 по вольной борьбе
Историческое золото для Украины. Мухаммед Алиев стал чемпионом мира U-23 по вольной борьбе
8 ноября 07:18
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости