Красюк: «Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то К2 к этому не будет иметь отношения»
Беленюк о 3-м месте чемпионате Европы: «Я абсолютно доволен»
Украинец не ставил завоевание медали своей целью на турнир
17:48
Жан Беленюк / Фото: UWW
Олимпийский призер Жан Беленюк в эфире UA: Перший прокомментировал свое третье место на чемпионате Европы.
«Я воспринимал эти соревнования только с ракурса подготовки, чтобы увидеть свои слабые места и недоработки в контексте подготовки к Олимпийским играм. Поэтому, в этом плане я доволен этими соревнованиями, потому что они показали слабые места – над чем надо работать, что надо оттачивать, чтобы иметь шансы быть максимально конкурентным на Олимпийских играх.
Я абсолютно доволен и там не было цели по получению медали высшей пробы, или любой другой медали. Если бы я проборолся все 5 схваток, но у меня не было бы медали, но я действительно с этих соревнований что-то вынес полезное – это было бы самым главным».
Напомним, Беленюк также прокомментировал претензии к себе со стороны Семена Новикова.