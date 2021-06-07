Беленюк о 3-м месте чемпионате Европы: «Я абсолютно доволен»

Жан Беленюк / Фото: UWW

Олимпийский призер Жан Беленюк в эфире UA: Перший прокомментировал свое третье место на чемпионате Европы.



Я абсолютно доволен и там не было цели по получению медали высшей пробы, или любой другой медали. Если бы я проборолся все 5 схваток, но у меня не было бы медали, но я действительно с этих соревнований что-то вынес полезное – это было бы самым главным».