Беленюк – о запрете украинской сборной ехать на ЧМ в Москву: «Могут, действительно, опуститься руки»

Жан Беленюк / фото - Facebook

Олимпийский призер и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поделился своими мыслями о запрете украинской сборной по пляжному футболу ехать на чемпионат мира, который пройдет в Москве, Россия.

Борец рассказал о подобном личном опыте и предложил вариант, как избежать таких ситуаций в будущем.

Хочу донести свою позицию, потому что сам в 2018 году оказался в похожей ситуации. Мы долгое время готовились к чемпионату Европы в Дагестане, а через несколько дней нам сказали, что никто никуда не едет! Позиция спортсменов может быть различной, некоторые считают, что надо ехать, побеждать, поднимать флаг Украины и чтобы звучал наш гимн даже в сердце агрессора, другие – наоборот, категорически против того, чтобы участвовать в соревнованиях на территории России. Здесь, собственно, дело каждого спортсмена, так как все они личности со своими принципами и позицией.

Возникает совсем другой вопрос. Уверен, что в первую очередь профильное министерство должно дать четкую позицию относительно таких ситуаций, и уже вместе с федерациями / ассоциациями различных видов спорта принять решение о возможности или невозможности участия в подобных соревнованиях. Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовясь к соревнованиям, не жалея ни сил, ни времени, проходят все этапы отбора, а непосредственно перед соревнованиями им запрещают участвовать!

После таких ситуаций действительно могут опуститься руки! Лучше уж заранее принять решение о неучастии в соревнованиях на территории РФ и дать спортсменам время на отдых с родными и близкими и настраиваться на следующие старты!

Я разделяю отчаяние украинских футболистов, потому что сам был в такой ситуации! Очень надеюсь, что профильным Министерством и федерациями / ассоциациями будут приняты соответствующие решения во избежание подобных случаев!».