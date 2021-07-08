Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Беленюк – о запрете украинской сборной ехать на ЧМ в Москву: «Могут, действительно, опуститься руки»

Депутат настаивает на принятии четкой позиции
Борьба
12:10
Беленюк – о запрете украинской сборной ехать на ЧМ в Москву: «Могут, действительно, опуститься руки»
Жан Беленюк / фото - Facebook

Олимпийский призер и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поделился своими мыслями о запрете украинской сборной по пляжному футболу ехать на чемпионат мира, который пройдет в Москве, Россия.

Борец рассказал о подобном личном опыте и предложил вариант, как избежать таких ситуаций в будущем.

«Друзья! Уже несколько дней ко мне обращаются представители СМИ, болельщики и спортсмены по решению АПФУ запретить сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Москве.

Хочу донести свою позицию, потому что сам в 2018 году оказался в похожей ситуации. Мы долгое время готовились к чемпионату Европы в Дагестане, а через несколько дней нам сказали, что никто никуда не едет! Позиция спортсменов может быть различной, некоторые считают, что надо ехать, побеждать, поднимать флаг Украины и чтобы звучал наш гимн даже в сердце агрессора, другие – наоборот, категорически против того, чтобы участвовать в соревнованиях на территории России. Здесь, собственно, дело каждого спортсмена, так как все они личности со своими принципами и позицией.

Возникает совсем другой вопрос. Уверен, что в первую очередь профильное министерство должно дать четкую позицию относительно таких ситуаций, и уже вместе с федерациями / ассоциациями различных видов спорта принять решение о возможности или невозможности участия в подобных соревнованиях. Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовясь к соревнованиям, не жалея ни сил, ни времени, проходят все этапы отбора, а непосредственно перед соревнованиями им запрещают участвовать!

После таких ситуаций действительно могут опуститься руки! Лучше уж заранее принять решение о неучастии в соревнованиях на территории РФ и дать спортсменам время на отдых с родными и близкими и настраиваться на следующие старты!

Я разделяю отчаяние украинских футболистов, потому что сам был в такой ситуации! Очень надеюсь, что профильным Министерством и федерациями / ассоциациями будут приняты соответствующие решения во избежание подобных случаев!».

Ранее свое мнение о ситуации высказал экс-игрок сборной Украины.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жан Беленюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников
«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников
Борьба
7 июля 12:31
Беленюк: «Армянская делегация идентифицировала меня за своего, а Алексаняна – за украинца»
Беленюк: «Армянская делегация идентифицировала меня за своего, а Алексаняна – за украинца»
Борьба
6 июля 17:26
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
MMA
1 июля 15:54
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
MMA
1 июля 11:18
«Побеждает инопланетян». Беленюк поздравил Ломаченко с триумфом в поединке с Накатани
«Побеждает инопланетян». Беленюк поздравил Ломаченко с триумфом в поединке с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 13:32
Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»
Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»
Борьба
17 июня 13:44

Новости: Борьба

Беленюк – о запрете украинской сборной ехать на ЧМ в Москву: «Могут, действительно, опуститься руки»
Беленюк – о запрете украинской сборной ехать на ЧМ в Москву: «Могут, действительно, опуститься руки»
12:10
«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников
«Что вы знаете о наглости?» Беленюк стал жертвой мошенников
7 июля 12:31
Беленюк: «Армянская делегация идентифицировала меня за своего, а Алексаняна – за украинца»
Беленюк: «Армянская делегация идентифицировала меня за своего, а Алексаняна – за украинца»
6 июля 17:26
Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
5 июля 07:37
Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»
Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»
17 июня 13:44
Новиков – чемпион рейтингового турнира Poland Open. Фильчаков – второй
Новиков – чемпион рейтингового турнира Poland Open. Фильчаков – второй
14 июня 07:36
Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open. Береза и Лисовская – вторые
Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open. Береза и Лисовская – вторые
12 июня 07:18
Лавренчук и Ливач завоевали серебро на рейтинговом турнире Poland Open
Лавренчук и Ливач завоевали серебро на рейтинговом турнире Poland Open
11 июня 07:38
Арчая сенсационно выиграл у двукратного чемпиона мира и завоевал серебро на Poland Open
Арчая сенсационно выиграл у двукратного чемпиона мира и завоевал серебро на Poland Open
10 июня 15:13
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости