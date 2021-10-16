Беленюк: «Сейчас я отстаиваю позицию спортсмена, который правильно заявил»
Беленюк рассказал о проявлении расизма, с которым столкнулся в 13-летнем возрасте
Та история закалила олимпийского чемпиона
16 октября 17:10
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал историю про расизм, которая случилась с ним в 13 лет:
«Давно я такого не слышал. Но у меня был такой период в жизни, когда я тренировался с одним представителем, условно говоря, фанатского движения. Мне было порядка 13 лет, он был лет на 7-8 старше меня.
Так вот он в условиях нашего тренировочного процесса, кроме как обезьяной, меня в принципе не называл. Прямо этим словом, именно обезьяна. Тренер дал ему четко понять, чтобы главное – физически меня не трогал.
А со мной он переговорил, сказал, что есть такие вот люди, люди бывают всякие, я должен быть морально к этому готов, что я должен быть, как зашоренная лошадь, которая прет только вперед, идти к своей цели, не озираясь по сторонам.
Вот такая установка была в моем сознании. Поэтому я был закален».
Напомним, после Олимпийских игр-2020 в Токио Беленюк подвергся нападению расистов в Киеве.
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