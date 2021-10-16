Беленюк рассказал о проявлении расизма, с которым столкнулся в 13-летнем возрасте

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал историю про расизм, которая случилась с ним в 13 лет:

Так вот он в условиях нашего тренировочного процесса, кроме как обезьяной, меня в принципе не называл. Прямо этим словом, именно обезьяна. Тренер дал ему четко понять, чтобы главное – физически меня не трогал.

А со мной он переговорил, сказал, что есть такие вот люди, люди бывают всякие, я должен быть морально к этому готов, что я должен быть, как зашоренная лошадь, которая прет только вперед, идти к своей цели, не озираясь по сторонам.

Вот такая установка была в моем сознании. Поэтому я был закален».