Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка

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Жан Беленюк / Фото - facebook.com/zhanbeleniuk

Не успели утихнуть эмоции вокруг фото Ярославы Магучих с Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, как в Украине разразился новый спортивно-политический скандал, фигурантом которого стал единственный украинский золотой медалист Токио-2020 Жан Беленюк.

13 августа на своих страницах в соцсетях борец сообщил, что подвергся в центре Киева нападению со стороны неизвестных, которые начали его оскорблять на расовой почве. Они выкрикивали ксенофобские оскорбления: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!»

По мнению Беленюка, он явно пытались спровоцировать конфликт, но у них не получилось этого сделать, и в результате провокации никто не пострадал.

«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально. Но… 1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!»

Инцидент сразу же вызвал бурную реакцию в обществе, которое осудило проявление расизма и ксенофобии, а полиция сразу же возбудила уголовное дело. Происшествие квалифицировали по статье 161 (нарушение равноправия граждан из-за их расовой принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

На инцидент отреагировал и Президент Владимир Зеленский:

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция будет жестко реагировать на такие случаи и пресекать их».

Нападение на Беленюка связывают с тем, что накануне в Сети появилось фото борца с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которая сама опубликовала его в Instagram как реакцию на вызов в Минобороны Ярославы Магучих после фото с Ласицкене.

«Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», - написала Скабеева.

Судя по форме Беленюка и серебряной медали, фото было сделано на Олимпийских играх в Рио. Тогда по этому поводу уже был скандал, но борец неоднократно объяснял, почему эта фотография появилась на свет. В том числе, и в последние дни.

«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?»

После инцидента в центре Киева Беленюка поддержали многие спортсмены, политики, лидеры общественного мнения и простые граждане. Основной посыл – не обращать внимания на неадекватов.

«Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна. Все зависит от воспитания и знаний людей, а необразованные и обозленные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем. Ты – чемпион», – написал по этому поводу боксер Тарас Шелестюк.

Фото - facebook.com/zhanbeleniuk

Сам Беленюк это прекрасно знает. Он уже не раз рассказывал, что сталкивается с расизмом на протяжении всей жизни и просто привык к этому.

«Случаи были достаточно серьезные, – рассказывал Жан в одном из интервью. –Сейчас я немного изолирован от того общества, которое могло бы мне навредить. А когда я, к примеру, пользовался общественным транспортом, ходил в институт, сталкивался с проблемами».

Правда, как видим полностью изолироваться от этого все же не получается. Достаточно свеж в памяти и эпизод перед парламентскими выборами 2019-го года, когда на своей странице в соцсетях ксенофобский пост опубликовал корреспондент издания Верховной Рады «Голос Украины» Василий Чепурной.

«Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка – выбрали президентом. Дали еврея-клоуна – выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты – точно выберут. Может, нам еще транссексуала подсунут или уже робота? А что, украинцы толерантные – проголосуют!»

Тогда из-за этого Чепурной лишился работы, новым обидчикам Беленюка грозит уголовное преследование. Сам борец должен дать максимальную огласку этого инцидента и довести дело до конца – только реальное и публичное наказание может исправить сложившуюся ситуацию в Украине.