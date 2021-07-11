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Беленюк сообщил, когда может завершить карьеру

Борец греко-римского стиля не исключил, что Олимпиада в Японии станет для него последней
Olympics Токио-2020
20:44
Беленюк сообщил, когда может завершить карьеру
Беленюк, Зеленский и Зантарая / Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящих Олимпийских Играх. Отметим, что на Играх в Японии Украину представят 158 спортсменов.

Это очень важные соревнования для каждого украинского спортсмена.

С прошлых Игр прошло не 4 года, а уже 5. Мы уже очень соскучились. Надеемся, что Олимпиада состоится. Дай бог, чтобы украинская сборная хорошо проявила себя.

Это важная точка в карьере каждого спортсмена. После Олимпиады какая-то часть спортсменов завершит свои профессиональные выступления. Возможно, и я тоже. Посмотрим.

Также НОК представила форму олимпийцев на ОИ-2020.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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Жан Беленюк

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