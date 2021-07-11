Беленюк сообщил, когда может завершить карьеру

Беленюк, Зеленский и Зантарая / Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк поделился мыслями о предстоящих Олимпийских Играх. Отметим, что на Играх в Японии Украину представят 158 спортсменов.



С прошлых Игр прошло не 4 года, а уже 5. Мы уже очень соскучились. Надеемся, что Олимпиада состоится. Дай бог, чтобы украинская сборная хорошо проявила себя.

Это важная точка в карьере каждого спортсмена. После Олимпиады какая-то часть спортсменов завершит свои профессиональные выступления. Возможно, и я тоже. Посмотрим.