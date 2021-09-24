Беленюк: «Как спорт может быть вне политики?»
Беленюк: «Такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются»
Титулованный борец – о резонансном заявлении чемпиона Рио-2016
13:31
Жан Беленюк / Фото - eurosportОлимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк поделился мнением по поводу слов триумфатора Рио-2016 Олега Верняева о выступлениях в составе сборной Украины.
«Заявление Верняева? Думаю, это было прежде всего эмоциональное заявление. Конечно, раз Олег использует такую риторику, то атмосфера внутри команды не очень хороша. Выход надо искать, потому что такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются. И делать это стоило еще раньше. Потому что в нашем спорте есть традиция: пока ты побеждаешь – тебя носят на руках, а только оступишься, начинаешь проигрывать, имеешь какие-то трудности – о тебе забывают. Как это происходит, на примере Олега как раз и видно. Или Яны Клочковой. Помню, как с ней носились после двух золотых медалей в Афинах. Золотая рыбка! И как быстро забыли сейчас, не пригласив на 30-летие празднования независимости Украины».
Напомним, Верняев не поехал на Олимпийские игр-2020. Без него сборная Украины впервые осталась без олимпийской медали в спортивной гимнастике.
Комментарии 0