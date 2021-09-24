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Беленюк: «Такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются»

Титулованный борец – о резонансном заявлении чемпиона Рио-2016



Борьба
13:31
Беленюк: «Такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются»
Жан Беленюк / Фото - eurosport
Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк поделился мнением по поводу слов триумфатора Рио-2016 Олега Верняева о выступлениях в составе сборной Украины.

«Заявление Верняева? Думаю, это было прежде всего эмоциональное заявление. Конечно, раз Олег использует такую ​​риторику, то атмосфера внутри команды не очень хороша. Выход надо искать, потому что такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются. И делать это стоило еще раньше. Потому что в нашем спорте есть традиция: пока ты побеждаешь – тебя носят на руках, а только оступишься, начинаешь проигрывать, имеешь какие-то трудности – о тебе забывают. Как это происходит, на примере Олега как раз и видно. Или Яны Клочковой. Помню, как с ней носились после двух золотых медалей в Афинах. Золотая рыбка! И как быстро забыли сейчас, не пригласив на 30-летие празднования независимости Украины».


Напомним, Верняев не поехал на Олимпийские игр-2020. Без него сборная Украины впервые осталась без олимпийской медали в спортивной гимнастике.
Источник: sport.ua Владимир Кириченко
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Жан Беленюк Олег Верняев Токио-2020

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