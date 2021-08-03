Беленюк вышел в полуфинал Олимпийских Игр

В четвертьфинале Олимпиады украинец победил Башира Сид Азара



Жан Беленюк / фото - Getty Images

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг., вышел в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

В 1/8 финала Олимпиады украинец одержал уверенную победу над действующим чемпионом Европы, сербом Зурабом Датунашвили (3:1).

В четвертьфинале Олимпийских Игр Беленюк с трудом победил алжирца Башира Сид Азара. Соперник взял одно очко в первом периоде, Жан во втором ответил тем же.

По истечении шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.

В полуфинале Олимпиады Жан Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.



Букмекеры высоко оценили вероятность победы украинского борца Жана Беленюка на Олимпийских играх-2020 в Токио.