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Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open. Береза и Лисовская – вторые

Татьяна Кит стала обладательницей бронзовой медали соревнований
Борьба
07:18
Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open. Береза и Лисовская – вторые
Кристина Береза / Фото - UWW
В Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Вслед за вольниками борьбу на коврах столицы Польши завершили представительницы женского стиля.

В весовой категории до 53 кг серебряную медаль завоевала Кристина Береза. Украинка в финале проиграла индуске Винеш Винеш со счетом 0:8.

Татьяна Кит стала обладательницей бронзовой награды в весе до 57 кг, в малом финале в напряженной схватке одолев представительницу России Валерию Коблову (8:7).

В весе до 59 кг Юлия Лисовская со счетом 0:2 проиграла польке Ангелине Лысак и стала вице-чемпионкой турнира.

Алла Белинская стала триумфатором Poland Open в категории до 72 кг. Украинская борчиха выступала по круговой системе, выиграв встречи у всех своих соперниц.

12 июня соревнования начнут представители греко-римского стиля.

Ранее украинские женщины завоевали еще 4 медали на турнире в Варшаве.

Владимир Кириченко
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Теги

Алла Белинская Сборная Украины (женская борьба)

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