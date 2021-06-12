Белинская: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы получить олимпийскую медаль»
Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open. Береза и Лисовская – вторые
Татьяна Кит стала обладательницей бронзовой медали соревнований
07:18
Кристина Береза / Фото - UWWВ Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Вслед за вольниками борьбу на коврах столицы Польши завершили представительницы женского стиля.
В весовой категории до 53 кг серебряную медаль завоевала Кристина Береза. Украинка в финале проиграла индуске Винеш Винеш со счетом 0:8.
Татьяна Кит стала обладательницей бронзовой награды в весе до 57 кг, в малом финале в напряженной схватке одолев представительницу России Валерию Коблову (8:7).
В весе до 59 кг Юлия Лисовская со счетом 0:2 проиграла польке Ангелине Лысак и стала вице-чемпионкой турнира.
Алла Белинская стала триумфатором Poland Open в категории до 72 кг. Украинская борчиха выступала по круговой системе, выиграв встречи у всех своих соперниц.
12 июня соревнования начнут представители греко-римского стиля.
Ранее украинские женщины завоевали еще 4 медали на турнире в Варшаве.
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