Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты
Береза поборется за бронзовую медаль ЧМ-2021
Украинка в полуфинальной схватке проиграла представительнице Молдавии
18:34
Кристина Береза / Фото - UWWВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Сегодня проходит второй соревновательный день у представительниц женского стиля.
Украинка Кристина Береза вышла в бронзовый финал турнира. На пути к нему спортсменка уверенно прошла представительницу Литвы Камилу Сернаускайте (10:0) и турчанку Зейнеп Йетгиль (6:3).
В полуфинальной схватке в напряженной борьбе со счетом 6:10 Береза проиграла молдаванке Юлии Леорде.
В малом финале Кристина встретится с победительницей встречи между казахстанской борчихой Ассылзат Сагымбай и канадкой Самантой Стюарт.
Начало финальных схваток – 6 октября в 19.00.
Превью чемпионата мира в Осло, который вы можете смотреть в прямом эфире и в премьерном показе на телеканале XSPORT, а также на сайте XSPORT.ua.