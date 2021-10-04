Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT

Осло принимает мировое первенство со 2 по 8 октября

В субботу, 2 октября, в норвежском Осло состоялось официальное открытие чемпионата мира по борьбе, который продлится до 8 октября.

Мировое первенство состоит из соревнований по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе у мужчин. В каждом виде борьбы медали будут разыграны в десяти весовых категориях.

Состав сборной Украины по вольной борьбе.

Состав сборной Украины по греко-римской борьбе.

Состав сборной Украины по женской борьбе.

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