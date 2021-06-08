Михайлов: «Надеюсь у меня все получится в Токио. Буду выходить и бороться»
Без медали домой не возвращается. Михайлов – бронзовый призер Poland Open
Украинский «вольник» в малом финале выиграл эстонца Андрусе
22:09
Василий Михайлов / Фото - UWWВ Варшаве стартовал рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Первыми борьбу на коврах столицы Польши начали представители вольного стиля.
Хозяин олимпийской лицензии в Токио-2020 украинец Василий Михайлов стал обладателем бронзовой медали. В малом финале одессит уверенно выиграл схватку у эстонского борца Аймара Андрусе со счетом 5:2.
Напомним составы сборных Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе на Poland Open.