Единственное золото Украины в Токио было под угрозой. Тренер Беленюка рассказал о травме борца

Он вывихнул плечо за три недели до поездки на Олимпийские игры

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Жан Беленюк / Фото - НОК

Украина завоевала только одного золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. Одно единственное. И оно оказалось на счету Жана Беленюка.

Борец греко-римского стиля начал политическую карьеру, стал депутатом Верховной рады Украины, но все равно осуществил свою главную спортивную мечту – стал победителем Олимпиады.

При этом, лидеру сборной Украины в весе до 87 кг пришлось пройти через немало препятствий на пути к этой победе: перенос Игр из-за коронавируса, конкуренция с талантливым Семеном Новиковым и… травма плеча.

Ольга Саладуха, Богдан Бондаренко, Ярослава Магучих – это истории из легкой атлетики, истории, когда наши спортсмены ехали на Игры в качестве главных фаворитов, но получали травмы и оставались с бронзой.

Беленюк в Токио доказал – он настолько сильнее остальных, что победить ему не помешало даже повреждение.

О том, как борцу удалось справиться с этой проблемой,в рамках проекта «Наш Токио» рассказал главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе

«Была сложная ситуация у нас с травмой. На пике формы, когда уже непосредственно проходила подводка к Олимпийским играм, за 3 недели до выступления, в нелепейшей ситуации допустил оплошность, на мокром ковре проскользнула рука и вылетело плечо, вывих плеча, очень серьезная травма с разрывами, с воспалениями и со всеми вытекающими оттуда последствиями. Я больше всего переживал за его эмоциональное состояние. Я понимал, что на той базе, с вот тем мышечным корсетом, который он имеет – вывих плеча, так скажем, не приговор, с ним можно бороться. Тем более, у Жана плечи, как футбольные мячи, и понятно, что он только мышцами может удержать этот сустав. Поэтому я не волновался, я больше волновался за его эмоциональное состояние. Он никогда не получал серьезных травм, на самом деле, и для конечно это был шок, и я боялся, что он будет психологически бояться повтора вылета. Но когда мы через три дня сняли с него лангет, начали работать и разрабатывать руку – я увидел положительную динамику, ежедневную положительную динамику, то есть он воспрял духом».

«Руку мы смогли укрепить, хорошо, что у нас оставалось время, мы неделю ее практически не тревожили, понятно, что работали над функционалом, то есть форму он не терял. Вторую неделю мы, буквально, по азам походили, вспомнили приемы, восстановили его технические кондиции, ну и в Токио мы уже в принципе подвелись. Мы переживали, мы специально везли Новикова туда, чтобы в случае чего мы могли провезти замену, если будет какая-то серьезная ситуация. Все переживали, министр Вадим Маркович Гутцайт каждый день мне звонил, волновался, как состояние, сможет или не сможет. Не просто сможет, а сможет ли завоевать медаль, вопрос так стоял. Большая ответственность лежала на всех нас, но я был уверен, тем более зная Жана, зная его характер, зная его амбициозность, как он хочет выиграть эту Олимпиаду после Рио. Я понимал, что он не испугается этой травмы и сделает все для того, чтобы завоевать это золото».

С триумфального чемпионата мира в сентябре 2019 года и до непосредственно самих Олимпийских игр Беленюк выступал всего на двух соревнованиях. В апреле 2021 он выиграл престижный Гран-при Загреба, а в конце июля шокировал всех поражением в четвертьфинале чемпионата Европы. Правда, медаль в Варшаве он все же завоевал – бронзовую.

И вот, с травмой и после не самого удачного выступления в Польше украинец отправился в Токио. И первым делом он разобрался с Зурабом Датунашвили – отомстил за недавнее поражение на чемпионате Европы. После этого прошел крепкого алжирца, а за выход в финал сошелся с хорватом Иваном Гуклеком – 7:1.

Главная схватка соревнований была против венгра Виктора Леринца. Беленюк не дал сопернику ни тени надежды на победу. Забрал ее себе – стал чемпионом Олимпийских игр.

Бывший главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбебыл впечатлен турниром в исполнении Беленюка.

«Есть Олимпийские игры, где спортсмен должен раз в 4 года быть в нормальной форме, хорошей форме. Единственное, это доказал Жан, что он травмированный и выиграл Олимпийские игры, потому что он был на голову выше всех. Он за 4 года был выше всех и лучше всех. Это его была основная цель, и он это все на характере выгреб. Мы все рады, что он проявил характер достойный, не показал никому, что у него что-то болит, все победы одержал достойно. Это еще раз подчеркивает, его характер, его желание стать Олимпийским чемпионом».

А нынешний наставник сборной Шацких рассказал – Беленюк признался, что эта травма даже сыграла ему на руку, как бы странно это не звучало.

«Жан очень уверено, очень собрано, очень сконцентрировано и внимательно боролся, потому что нужно было следить за положениями, в которые он становится, чтобы не допустить повторного вывиха, поэтому ему это только помогло. Вот после соревнований в Токио он мне говорит: «Владимирович, мне на самом деле эта травма помогла, потому что на мне была вот такая вот ответственность. Я понимал, что я в форме, что я на пике, и не знал откуда мне ждать подвоха и что мне может помешать мне выиграть Олимпийские игры. А когда случилась травма, я отпустил ситуацию и понимал, что это может и не произойти». Поэтому он морально разгрузился и совсем не горел на Олимпийских играх».

И, в итоге, Беленюк стал победителем главных соревнований в жизни любого спортсмена-олимпийца. Даже с травмой он доказал, что лучше кого-либо другого в своем весе.