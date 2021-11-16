Еще одна звезда в клетке? Олимпийский чемпион Барроуз хочет попробовать себя в ММА

Титулованный борец сообщил, когда он намерен дебютировать в октагоне

Джордан Барроуз / Фото - Twitter

«Иногда, когда вы гоняетесь за двумя зайцами, то остаетесь ни с чем. Так что я надеюсь, что смогу сохранить свое положение в мире борьбы, будучи лучшим в том, что я делаю, в своем ремесле, но у меня просто есть желание. У меня просто сильное желание попасть в ММА и посмотреть, что я умею».

Олимпийский чемпион-2012, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе американецсообщил, что все еще находится в раздумьях относительно дебюта в ММА.Цитирует БарроузаРанее борец обещал провести лишь один бой в смешанных единоборствах перед завершением карьеры.На минувшем чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло (Норвегия) Барроуз завоевал золото в весовой категории до 79 кг.А тем временем бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по женской борьбе