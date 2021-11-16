Джон Джонс предложил совместные тренировки олимпийскому чемпиону по борьбе
Еще одна звезда в клетке? Олимпийский чемпион Барроуз хочет попробовать себя в ММА
Титулованный борец сообщил, когда он намерен дебютировать в октагоне
15:15
Джордан Барроуз / Фото - TwitterОлимпийский чемпион-2012, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе американец Джордан Барроуз сообщил, что все еще находится в раздумьях относительно дебюта в ММА.
Цитирует Барроуза mmafighting.com.
«Иногда, когда вы гоняетесь за двумя зайцами, то остаетесь ни с чем. Так что я надеюсь, что смогу сохранить свое положение в мире борьбы, будучи лучшим в том, что я делаю, в своем ремесле, но у меня просто есть желание. У меня просто сильное желание попасть в ММА и посмотреть, что я умею».
Ранее борец обещал провести лишь один бой в смешанных единоборствах перед завершением карьеры.
На минувшем чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло (Норвегия) Барроуз завоевал золото в весовой категории до 79 кг.
А тем временем бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по женской борьбе Алла Черкасова поделилась мыслями относительно возможного завершения карьеры.
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