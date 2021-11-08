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Историческое золото для Украины. Мухаммед Алиев стал чемпионом мира U-23 по вольной борьбе
Даниил Стасюк завоевал бронзу планетарного форума в Белграде
07:18
Мухаммед Алиев / Фото - UWWВ Белграде (Сербия) завершился чемпионат мира по спортивной борьбе U-23. Последними на ковер вышли представители вольного стиля.
Мухаммед Алиев завоевал золото в весовой категории до 86 кг, тем самым стал украинским первым вольником, которому удалось выиграть планетарный форум среди спортсменов до 23-х лет.
Харьковчанин в финале уверенно разобрался с иранцем Саджадом Голами со счетом 11:4.
В весовой категории до 97 кг Даниил Стасюк стал обладателем бронзовой медали мирового первенства. Украинец в бронзовом финале оказался сильнее венгра Милана Корксога (4:2).
Ранее женская сборная Украины выиграла общекомандный зачет чемпионата мира U-23.
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