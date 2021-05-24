Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
«Классики» удачно завершили сбор урожая. Курочкин и Кулик – серебряные призеры чемпионата Европы U-23
Масик стал обладателем бронзовой медали турнира в Скопье
08:18
Игорь Курочкин / Фото - UWWВ Скопье (Северная Македония) завершился чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Последними вышли на ковер представители греко-римского стиля. Украина и тут не осталась без медалей.
В весовой категории до 60 кг Игорь Курочкин в финальной схватки турнира чисто технически проиграл россиянину Анвару Аллахьярову (0:9) и стал серебряным призером континентального первенства.
Уроженец Конотопа (Сумская обл.) Алексей Масик завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весе до 67 кг, в малом финале за полторы минуты разобрав болгарина Красимира Илиева со счетом 8:0.
Харьковчанин Андрей Кулик стал обладателем еще одного серебра. 22-летний украинец в финальной встречи категории до 72 кг проиграл титулованного армянину Малхазу Амояну (6:0).
Таким образом, сборная Украины по спортивной борьбе завершила выступление на континентальном первенстве с 14 медалями (3 – вольная борьба, 8 – женская борьба, 3 – греко-римская борьба).
Напомним, сборная Украины по женской борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы U-23, опередив россиянок (2-е место) на 24 балла.