Коляденко вышла в полуфинал Олимпийских Игр

В четвертьфинале Олимпиады украинка победила Цзя Лун

Фото: Reuters

Украинская борчиха Ирина Коляденко, выступающая в весовой категории до 62 кг, вышла в полуфинал Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

В 1/8 финала Олимпиады украинке противостояла представительница Нигерии Аминат Адении. Позволив сопернице повести в счете 0:4, Коляденко еще в первой трехминутке прижала Адении обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Олимпийских Игр Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун, которая является третьей в мировом рейтинге. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Адении. Коляденко подворотом перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.

В полуфинале Олимпиады Ирина Коляденко встретится с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тинибековой из Киргистана.

Украинский борец Жан Беленюк вышел в четвертьфинал Олимпийских Игр.