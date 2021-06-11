Лавренчук и Ливач завоевали серебро на рейтинговом турнире Poland Open

Прокопевнюк и Харив стали бронзовыми медалистами соревнований в Варшаве









Оксана Ливач и Мария Стадник / Фото - UWW

В Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.Вслед за вольниками в борьбу на коврах столицы Польши вступили представительницы женского стиля.В весе до 50 кг серебряную награду турнира завоевала, в финале проиграв титулованной представительнице Азербайджанасо счетом 4:9.выиграла бронзу в весовой категории до 55 кг. Украинка в схватке за 3-е место по последнему действию праздновала победу над полькой(1:1).В категории до 62 кгв поединке за бронзу турнира уверенно разобралась с американкойсо счетом 16:4.стала обладательницей серебряной медали в весе до 65 кг. Анастасия в финале по последнему действию проиграла шведке(6:6).Ранее призерами турнира Poland Open стали украинские представители вольного стиля –