Ливач проиграла в схватке за третье место на чемпионате Европы
Лавренчук и Ливач завоевали серебро на рейтинговом турнире Poland Open
Прокопевнюк и Харив стали бронзовыми медалистами соревнований в Варшаве
07:38
Оксана Ливач и Мария Стадник / Фото - UWWВ Варшаве проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская) Poland Open, который является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Вслед за вольниками в борьбу на коврах столицы Польши вступили представительницы женского стиля.
В весе до 50 кг серебряную награду турнира завоевала Оксана Ливач, в финале проиграв титулованной представительнице Азербайджана Марие Стадник со счетом 4:9.
Ирина Харив выиграла бронзу в весовой категории до 55 кг. Украинка в схватке за 3-е место по последнему действию праздновала победу над полькой Роксаной Засиной (1:1).
В категории до 62 кг Илона Прокопевнюк в поединке за бронзу турнира уверенно разобралась с американкой Дженнифер Пейдж со счетом 16:4.
Анастасия Лавренчук стала обладательницей серебряной медали в весе до 65 кг. Анастасия в финале по последнему действию проиграла шведке Хенне Йоханссон (6:6).
Ранее призерами турнира Poland Open стали украинские представители вольного стиля – Василий Михайлов, Илья Арчая и Александр Колдовский.
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