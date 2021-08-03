Насибов на пути в полуфинал Олимпийских игр переборол чемпиона мира из России

Победа по последнему действию досталась украинцу

Парвиз Насибов в схватке с Сурковым / Фото: Getty Images

Парвиз Насибов вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.



Представитель Украины в 1/8 финала уверенно разобрался с датчанином – 5:1. В четвертьфинале жребий свел Насибова с грозным соперником – чемпионом мира-2018 из ОКР (Россия).

Счет в схватке Парвиза с Артемом Сурковым был равный – 1:1. Но последнее результативное действие было совершено именно Насибовым, а, следовательно, и победа в поединке досталась ему.

В полуфинале соревнований Парвиз схлестнется с двукратным чемпионом мира среди юниоров Мохамедом Эль-Сайедом.

Напомним, что в полуфинал вышел также Жан Беленюк.