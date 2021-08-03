Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Насибов на пути в полуфинал Олимпийских игр переборол чемпиона мира из России
Победа по последнему действию досталась украинцу
3 августа 07:56
Парвиз Насибов в схватке с Сурковым / Фото: Getty Images
Парвиз Насибов вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.
Представитель Украины в 1/8 финала уверенно разобрался с датчанином – 5:1. В четвертьфинале жребий свел Насибова с грозным соперником – чемпионом мира-2018 из ОКР (Россия).
Счет в схватке Парвиза с Артемом Сурковым был равный – 1:1. Но последнее результативное действие было совершено именно Насибовым, а, следовательно, и победа в поединке досталась ему.
В полуфинале соревнований Парвиз схлестнется с двукратным чемпионом мира среди юниоров Мохамедом Эль-Сайедом.
Напомним, что в полуфинал вышел также Жан Беленюк.
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