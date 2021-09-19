Насибов рассказал о целях до Олимпиады-2024

Парвиз Насибов / Фото: Getty Images

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов рассказал о своих планах до Олимпийских игр-2024:



После этого всем мог бы уже говорить, что все, что можно было, я сделал в спорте. Тогда можно будет спокойно выдохнуть и понять, что в спорте уже больше некуда двигаться.