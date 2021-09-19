Насибов рассказал, что не позволило ему стать олимпийским чемпионом
Насибов рассказал о целях до Олимпиады-2024
В Париж борец хочет прибыть в качестве чемпиона Европы и мира
19 сентября 19:58
Парвиз Насибов / Фото: Getty Images
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов рассказал о своих планах до Олимпийских игр-2024:
Есть спортсмены, которые поднимаются снизу вверх – чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры. У меня получилось так, что я спускаюсь сверху вниз. К Олимпиаде-2024 я бы очень хотел стать чемпионом Европы и мира.
После этого всем мог бы уже говорить, что все, что можно было, я сделал в спорте. Тогда можно будет спокойно выдохнуть и понять, что в спорте уже больше некуда двигаться.
Напомним, что в Токио, Япония, «классик» завоевал серебро.