Известен состав сборной Украины по вольной борьбе на европейский лицензионный турнир в Будапеште
Остался последний шанс. Украинские вольники не смогли завоевать путевки на Олимпийские игры в Токио-2020
На европейском лицензионном турнире в Будапеште ближе всех к цели был Яценко
09:57
Андрей Яценко / Фото - UWWВ Будапеште (Венгрия) проходит Европейский лицензионный турнир по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская), на котором разыгрываются путевки на Олимпийские Игры в Токио-2020.
Желаемые путевки получат лишь финалисты турнира в каждой весовой категории.
Накануне завершили соревнования борцы вольного стиля.
Украину на этом турнире представляли: Андрей Яценко (вес до 57 кг), Василий Шуптар (вес до 65 кг), Денис Павлов (вес 74 кг) и Магомед Закариев (вес до 97 кг). В весовой категории до 86 кг должен был бороться Мухаммед Алиев, однако перед соревнованиями он сдал положительный тест на COVID-19 и его не допустили к стартам.
Ближе всех к лицензии был Яценко (вес до 57 кг), однако в полуфинале он в очередной раз, чисто технически со счетом 0:10, проиграл знакомому себе арменину Арсену Арутюняну. Теперь украинец поборется за бронзовую медаль турнира.
Шуптар, Павлов и Закариев выбыли из борьбы в квалификационном раунде.
Напомним, у украинских вольников лишь одна лицензия, ее завоевал в весе до 125 кг Александр Хоцяновский на чемпионате мира в Нур-Султане-2019.
19 марта за путевки на Олимпиаду-2020 будут соревноваться женщины.
Последним этапом отбора на Игры в Токио-2020 станет мировой лицензионный турнир, который состоится в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая.
Состав сборной Украины по женской борьбе на европейский лицензионный турнир в Будапеште.